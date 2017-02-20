(Görüntülü Haber) İSTANBUL'DA İKİ AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

İSTANBUL Ataşehir'de 1 kişinin öldürülmesinin de aralarında bulunduğu 17 ayrı suç olayına karıştıkları belirlenen iki ayrı suç örgütü üyesi 23 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. İstanbul Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ataşehir'de16 ağustos 2016 tarihinde E.G. adlı kişinin silahla ateş edilerek öldürülmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, Ataşehir ve çevresinde “Kasten Adam Öldürme", “Yağma", “Ateşli Silahla Yaralama", “Tehdit" ve “Mala Zarar Verme" eylemlerini gerçekleştirerek haksız menfaat elde eden iki ayrı silahlı suç örgütü tespit edildi. 17 ayrı suç olayının failleri oldukları tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, 20 Şubat günü Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe ile Kocaeli'de 36 adrese Özel Harekat Polisi destekli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 23 şüpheli yakanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda, 12 tabanca, 2 tüfek, 109 fişek, 14 adet av tüfeği kartuşu, 38 senet, 1 kama, 1 kılıç, 1 cop, 1 biber gazı, 2 telsiz, 40 sayfa doküman ve sahte avukatlık yaptığı tespit edilen kişiye ait 1 avukat cübbesi ve avukat kartviziti ele geçirildi. Emniyete getirilen 23 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.