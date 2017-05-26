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(Görüntülü Haber) İstanbul'da 'Drone' destekli uyuşturucu operasyonu(1)

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 11 ilçedeki önceden belirlenen 50 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi....

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 11 ilçedeki önceden belirlenen 50 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona havadan da 'Drone' ve polis helikopteri destek verdi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Mürdürlüğü ekipleri başta Fatih Kumkapı olmak üzere Bağçılar ve Küçükçemece'nin de aralarında bulunduğu 11 ilçedeki önceden belirlenen 50 adreste saat 02.00 sıralarında uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve itfaiye ekipleri de katıldı. OPERASYONA HAVADAN 'DRONE' DESTEĞİ Operasyona kapsamında Fatih Kumkapı Katip Kasım Mahallesi'nde önceden belirlenen birçok adrese baskın yapan polis ekipleri evlerde, dükkanda ve bir otelde aramalar yaptı. Aramalara havadan 'Drone' aracı ve polis helikopteri de destek verdi. Özel eğitimli 2 narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda baskın yapılan evlerin çatıları ve bahçeleri didik didik arandı. 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Polis ekipleri Hadımodaları sokakta bulunan 5 katlı apartmandaki bir daireye baskın yaptığı sırada kaçmaya çalışan 2 kişiyi yakalayarak göz altına aldı. Dairede yapılan aramalarda ise bir adet pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri ayrıca Bağcılar, Göztepe Mahallesi 2338. Sokaktaki bir apartmana ve Küçükçekmece Kanarya Mahallesi kartal sokaktaki bir binaya da baskın düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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