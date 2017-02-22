(Görüntülü Haber) İstanbul'da 11 ilçede kaçak sigara ve içki operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta boyunca sigara kaçakçılarına yönelik 11 ilçede operasyon düzenledi. Polis ekipleri Fatih, Esenler, Ataşehir, Pendik, Üsküdar, Bayrampaşa, Sultangazi, Beşiktaş, Ümraniye, Başakşehir ve Çekmeköy ilçelerinde yaptığı operasyonlarda toplam 62 bin 673 paket kaçak sigara, bin 742 şişe kaçak içki, 3 bin 509 tane puro, 354 paket halinde toplam 19 kilo 635 gram tütün ele geçirildi. Polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramalar görüntülendi.