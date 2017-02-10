Ali AKSOYER/İSTANBUL() BİR toptancı firmasının 1 milyon 566 bin lira dolandırılması olayında aralarında firmanın muhasebecisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da faaliyet gösteren 150 kişinin çalıştığı bir toptancı firmasının sahibi A.Ç., polise başvurarak dolandırıldığını söyledi. A.Ç., "Çalışmadığımız bir firma bizden yüklü miktarda alacağı olduğunu banka aracılığıyla duyurdu. Araştırdığımızda muhasebecimizin bizi dolandırdığını anladık" diyerek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada muhasebeci Özcan 0.’nun aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 29 sahte çek kullanılarak 1 milyon 566 bin liralık dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da 1 milyon 566 bin liralık dolandırıcılık
Ali AKSOYER/İSTANBUL() BİR toptancı firmasının 1 milyon 566 bin lira dolandırılması olayında aralarında firmanın muhasebecisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da faaliyet gösteren 150 kişinin çalıştığı bir...
10 Şubat 2017 Cuma 15:33
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