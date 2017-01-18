İSTANBUL, Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli bulgu nedeniyle uzman polisler inceleme yapıyor.
(Görüntülü Haber) İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik
Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli bulgu nedeniyle uzman polisler inceleme yapıyor.
18 Ocak 2017 Çarşamba 10:08
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