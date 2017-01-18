Arzu KAYA - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, ()Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli çanta bulundu. Uzman polisler inceleme yaptı ve çantada kontrollü patlama yapıldı. Çantada kayda değer bir bulguya rastlanmadı.
(Görüntülü Haber) İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik (2)
Arzu KAYA - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, ()Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli çanta bulundu. Uzman polisler inceleme yaptı ve çantada kontrollü patlama yapıldı. Çantada kayda değer bir bulguya rastlanmadı.
18 Ocak 2017 Çarşamba 10:46
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