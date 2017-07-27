(Görüntülü Haber) İstanbul'a inemeyen uçaklar, Bursa'ya yönlendirildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - İSTANBUL'da etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, Bursa Yenişehir Havaalanı'na yönlendirildi.



Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Atatürk Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar, Bursa Yenişehir Havaalanı'na yönlendirildi.



Bu arada şiddetli yağış Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde de etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve gittikçe şiddetini artıran rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sokakta yürümekte zorlanan vatandaşlar, adeta rüzgarla mücadele etti. Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerindeki asırlık çınarın dalları kırılınca, cadde trafiğe kapandı.