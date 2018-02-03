(Görüntülü Haber) Ispartalı uzman çavuş, Afrin'de şehit oldu
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) şehit oldu. Şehidin, Isparta merkez Batıkent Mahallesi'nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olan 2015...
03 Şubat 2018 Cumartesi 17:56
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) şehit oldu. Şehidin, Isparta merkez Batıkent Mahallesi'nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olan 2015 yılında uzman çavuşluğa başlayan Ali Yılmaz'ın Bitlis'te görev yaparken Afrin'deki operasyona katıldığı belirtildi.
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