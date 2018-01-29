Isparta'nın Gelendost İlçesi'ne bağlı Madeni Köyü'nde saat 24.00 sıralarında bir evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çöken evde 1 kişinin cesedine ulaşıldı.
(Görüntülü Haber) Isparta'da ev yangını: 1 ölü (2)
Isparta'nın Gelendost İlçesi'ne bağlı Madeni Köyü'nde saat 24.00 sıralarında bir evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çöken evde 1 kişinin cesedine ulaşıldı.
29 Ocak 2018 Pazartesi 04:28
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