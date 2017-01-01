Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi’nde, vatandaşlar tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak kutlama yaptı. İslahiye İlçesi’nde gelenek haline getirilen silahla ateş açarak yeni yıla girme geleneği, havanın yağışlı olmasına rağmen bozulmadı. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren ilçenin farklı semtlerinde bazı kişiler, evlerinin çatısına ve balkonuna çıkarak havai fişekler eşliğinde, havaya silahlarla rast gele ateş açtı. Silahlı kutlamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
(Görüntülü Haber) İslahiye, yeni yıla silah sesleriyle girdi
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi’nde, vatandaşlar tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak kutlama yaptı. İslahiye İlçesi’nde gelenek haline getirilen silahla ateş...
01 Ocak 2017 Pazar 01:44
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