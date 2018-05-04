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(Görüntülü Haber) İslahiye'de piknik tüpü evi yaktı

Kadir ÇELİK GAZİANTEP,() Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Suriyelilerin oturduğu evde piknik tüpünün devrilmesiyle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı...

Kadir ÇELİK GAZİANTEP,() Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Suriyelilerin oturduğu evde piknik tüpünün devrilmesiyle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin üst katında meydana geldi. 2 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden kaçarak İslahiye'ye yerleşen 2'si engelli 3 çocuk annesi Zeynep Hantumani'nin yaşadığı evde piknik tüpünün devrilmesiyle yangın çıktı. Yangını gören Suriyeli aile kendisini dışarı atarak komşuları aracılığı ile itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, eşyaların yandığı evde hasar meydana geldi.

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