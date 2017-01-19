(Görüntülü Haber) İslahiye'de jandarmanın çevresi beton bloklarla kapatıldı
GAZİANTEP’in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı binasının çevresinde olası terör saldırılarına karşı beton bloklarla önlem alındı. İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı son günlerde artan terör saldırıları üzerine güvenlik...
19 Ocak 2017 Perşembe 16:17
GAZİANTEP’in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı binasının çevresinde olası terör saldırılarına karşı beton bloklarla önlem alındı. İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı son günlerde artan terör saldırıları üzerine güvenlik önlemlerini artırdı. Jandarma Komutanlığı önünden geçen yol olası saldırıları önlemek için trafiğe kapatıldı. Ayrıca, mevcut duvarın önüne genişliği 2, yüksekliği 4 metre olan beton bloklar konuldu. Trafiğe kapatılan yolda da araç geçişinin önlenmesi için 2 ton ağırlığında olan beton bariyerler yerleştirildi.
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