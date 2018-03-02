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(Görüntülü Haber) İslahiye'de 2 işyerinden 99 bin liralık hırsızlık kamerada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, aynı gece girdikleri market ve kuruyemişçiden toplam 98 bin liralık sigara ve bin lira nakit para çaldı. Hırsızlık anı, kuruyemişçinin güvenlik kameralarınca saniye saniye...

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, aynı gece girdikleri market ve kuruyemişçiden toplam 98 bin liralık sigara ve bin lira nakit para çaldı. Hırsızlık anı, kuruyemişçinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

2 kişi, önceki gece Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Şehmuz Polat'a ait kuruyemiş dükkânının kepenk ve kapı kilidini levyeyle kırıp ayaklarına poşet, ellerine eldiven ve yüzlerini kaşkol ile kapatarak raflardaki 80 bin lira değerindeki sigara ile kasadaki bin lirayı aldı. Hırsızların, yönünü çevirmesine rağmen içeride bulunan güvenlik kameraları hırsızlığı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde 2 kişinin toz şekeri yere döküp çuvalına sigaraları doldurup götürdükleri görülüyor. 2 hırsız, kuruyemişçiye 500 metre uzaklıktaki Davut Akkuş'a ait markete de girip, 18 bin lira değerinde sigara çaldı.

İşyeri sahiplerinin ihbarıyla gelen polisler, parmak izi alıp güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

ZAM GELECEĞİ İÇİN KREDİ ÇEKİP SİGARA ALMIŞ

Hırsızlık mağduru esnaflardan Şehmuz Polat, zam geleceğini düşündüğü için bankadan 100 bin lira kredi çekip sigara aldığını belirterek, "Saat 23.30 sıralarında işyerini kapattıktan sonra kilitleri kontrol ettim, sağlamdı. Eve gittim, sabah erken saatte bize ekmek getiren fırıncı aradı. Fırıncı 'Senin kepenk açık galiba, içeri girmişler' dedi. Ben şaka yaptığını düşündüm. Geldiğimde kepenk yarıya kadar indirilmiş, kapı açıktı. Babalarının evi gibi girip çıkmışlar. Bankada 100 bin lira kredi çekerek sigaraya zam gelecek diye parayı sigaraya bağladım. Beni böylesine mağdur eden hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.
 

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