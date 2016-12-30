Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN(Hatay), () - HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde geri dönüşüm tesisi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevlere müdahale eden üç itfaiye eri dumandan etkilendi. Sabaha karşı Akçay Mahallesi'nde bulunan Nar-Taş Geri Dönüşüm Tesisi'nde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetersiz kalınca çevre ilçelerden yardım çağrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra söndürülebilen ve tesisteki tüm makinelerin kullanılamaz hale geldiği yangında, 1.5 milyon lira zarar olduğu açıklandı. Müdahale sırasında 3 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan itfaiyeciler, İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) İskenderun’da geri dönüşüm tesisi yandı
Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN(Hatay), () - HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde geri dönüşüm tesisi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevlere müdahale eden üç itfaiye eri dumandan etkilendi. Sabaha karşı Akçay Mahallesi'nde bulunan Nar-Taş...
30 Aralık 2016 Cuma 12:34
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