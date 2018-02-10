Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()DÜZCE'de, işçileri taşıyan servis aracının kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, Beyköy Beldesi 1. OSB çıkışında meydana geldi. Enes Yıldırım idaresindeki işçi servisi Engin Özbey idaresindeki kamyona çarptı. Enes Yıldırım hasar gören minibüste sıkışırken, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada, Enes Yıldırım ile birlikte servis aracı içerisinde bulunan Emine A., Jale F., Elif S. ve kamyon sürücüsü Engin Özbey yaralandı. Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()DÜZCE'de, işçileri taşıyan servis aracının kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, Beyköy Beldesi 1. OSB çıkışında meydana geldi. Enes Yıldırım idaresindeki işçi servisi Engin...
10 Şubat 2018 Cumartesi 21:10
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.