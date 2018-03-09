Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) İşçi minibüsü ile süt kamyoneti çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

ÇANAKKALE'de inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile süt kamyonetinin çarpışması sonucu Afganistan uyruklu 1 işçi öldü, 9 kişi de yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Bademli ve Kocaköy köyleri arasında...

ÇANAKKALE'de inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile süt kamyonetinin çarpışması sonucu Afganistan uyruklu 1 işçi öldü, 9 kişi de yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Bademli ve Kocaköy köyleri arasında meydana geldi. Gülpınar köyünden, Ayvacık ilçesine çalışmaya giden inşaat işçilerini taşıyan Abdurrahman Aydın (35) yönetimindeki 17 PH 395 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Selahattin Demir yönetimindeki 35 KZ 233 plakalı süt kamyoneti ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, işçilerden Afganistan uyruklu Muhammed Atıf (33) öldü, her iki sürücüyle minibüsteki işçilerden Tuncay Hakan, Abdullah Hakan, Yakup Hakan, Mustafa Hakan, Semavi Hakan, İhsan Aydın ve Mazlum Aydın yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ayvacık ve Ezine Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan biri Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314