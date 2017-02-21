4'Ü DE TUTUKLANDI Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde işadamı Nurettin Çakın'ı kaçırıp, domuz bağı ile işkence yaptıktan sonra yakalanan ve bugün Saray İlçesi'nde adliyeye çıkarılan şüpheliler Ali Kemal Aydoğan, Aziz Aydoğan, Cumali Aydoğan ve Enes Durdu, sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Tutuklular, Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne konuldu,
(Görüntülü Haber) İşadamını kaçırıp domuz bağı ile tutan şüpheliler PKK ile tehdit etmiş (2)
4'Ü DE TUTUKLANDI Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde işadamı Nurettin Çakın'ı kaçırıp, domuz bağı ile işkence yaptıktan sonra yakalanan ve bugün Saray İlçesi'nde adliyeye çıkarılan şüpheliler Ali Kemal Aydoğan, Aziz...
21 Şubat 2017 Salı 18:22
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