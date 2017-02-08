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(Görüntülü Haber) İşadamı cinayetinde 7 kişi adliyeye sevk edildi

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde işadamı Osman Ölmez'i gasp etmek amacıyla çağırdıkları evde öldürdükleri iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Osman Ölmez'in üzerinde bulunan paraları da alan 7 kişi...

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde işadamı Osman Ölmez'i gasp etmek amacıyla çağırdıkları evde öldürdükleri iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Osman Ölmez'in üzerinde bulunan paraları da alan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, 1 Şubat günü Gebze Mutlukent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitedeki daireden gelen kokular nedeniyle bina sakinlerinin şikayeti üzerine girilen evde, Osman Ölmez'in cesedi ile karşılaşıldı. Gebze'de araç lastik firması bulunan Osman Ölmez'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla M.F.A (42), M.A (52), İ.Ç (39), S.İ (39), B.A (24), S.A. (25) ve C.A. (23) gözaltına alındı. 7 kişi arasında bulunan bir kişinin Osman Ölmez'i eve çağırdığı, burada işadamının üstünde bulunan paraları aldıktan sonra başına vurarak öldürdükleri belirlenirken, olaydan 2 gün sonra ise işadamının cesedi bulundu. 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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