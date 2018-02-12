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(Görüntülü Haber) İş yerindeki tartışma cinayetle bitti

KAHRAMANMARAŞ'ta Erkan B., iş yerinde bilinmeyen nedenle tartıştığı Metin Kuloğlu'nu (49) tabancayla öldürüp kaçtı. Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Vakıf Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan...

KAHRAMANMARAŞ'ta Erkan B., iş yerinde bilinmeyen nedenle tartıştığı Metin Kuloğlu'nu (49) tabancayla öldürüp kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Vakıf Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan B. ve Metin Kuloğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan B., tabancayla Kuloğlu'na ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Metin Kuloğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan Erkan B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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