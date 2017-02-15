Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama

(Görüntülü Haber) İş makinesinin altında kalan işçi öldü

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - KONYA’da hurda malzemelerin toplandığı iş yerinde çalışan 35 yaşındaki Ayhan Yıldırım, paletli iş makinesinin altında kalıp, hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak...

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - KONYA’da hurda malzemelerin toplandığı iş yerinde çalışan 35 yaşındaki Ayhan Yıldırım, paletli iş makinesinin altında kalıp, hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan ve hurda toplanan bir iş yerinde meydana geldi. 30 yaşındaki Ş.U., kullandığı paletli iş makinesiyle biriken hurdaları aktarırken makinenin yanına gelen iş arkadaşı Ayhan Yıldırım’ı fark etmedi. Çalışırken ileri geri hareket eden paletli iş makinesinin çarpması sonucu paletlerin altında kalan Yıldırım, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İş makinesinin sürücüsü Ş.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.