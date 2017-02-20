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(Görüntülü Haber) İş makinesi taşıyan TIR'ın lastikleri alev aldı

ÇORUM’da paletli dozer taşıyan TIR’ın lastikleri alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Çorum Çevreyolu geçişinde iş makinesi taşıyan Hazimet Karadağ yönetimindeki 06 FY 7681 plakalı TIR'ın lastiklerinden dumanlar...

ÇORUM’da paletli dozer taşıyan TIR’ın lastikleri alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Çorum Çevreyolu geçişinde iş makinesi taşıyan Hazimet Karadağ yönetimindeki 06 FY 7681 plakalı TIR'ın lastiklerinden dumanlar çıkmaya başladı. Dikiz aynasından aracının lastiklerinin yandığını gören sürücü aracını durdurup önce kendi çabalarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. TIR’ın üzerindeki iş makinesi ise, yere indirilerek yanmaktan kurtarıldı. Yangın sonrası TIR’da büyük çapta hasar meydana geldi.

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