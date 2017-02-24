(Görüntülü Haber) İş hanı çatısında intihar girişimi

Tolga SAĞLAM/TRABZON () - TRABZON Atatürk Alanı’ndan bir iş hanının çatı katına çıkan bir genç intihara kalkıştı. Olay saat 17.45 sıralarında kentin en merkezi yerinde meydana geldi. 6 katlı iş hanı binasının çatı katına çıkan, polisin kimliğini açıklamadığı 20 yaşlarında bir genç, binanın kenarındaki duvarın üstüne oturdu, Saadet Partisi’nin levhasına tutunarak ayaklarını boşluğa sarkıttı. Çevrede toplananlar bağırarak gence intihardan vazgeçmesini söyledi, bu sırada itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Bina önünde, intihara kalkışan gencin yakını olduğu belirtilen bir kişi de baygınlık geçirdi. Sağlık görevlileri ambulansta bu kişiye müdahale etti. Bu sırada çatıya çıkan polislerden biri, arkadan gizlice yaklaşarak intihara kalkışan genci yakalayıp içeri çekti. Hem polisin zatıdan indirdiği genç, hem de baygınlık geçiren ve sara hastası olduğu belirtilen kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.