(Görüntülü Haber) İş görüşmesine giderken kaldırımda polisin çarptığı 2 arkadaş yaşam mücadelesi veriyor

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir iş görüşmesine gitmek üzere araçlarından inip, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kaldırımda yürüyen 32 yaşındaki Erdal İyitaş ile evli 4 çocuk babası 40 yaşındaki Seracettin Hündür'e polis memurunun kullandığı özel otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan İyitaş ile Hündür hastaneye kaldırıldı. Kaldırımda 2 kişiye çarpan polis memurunun kullandığı otomobil ise 50 metre ileride orta refüje çıkarak duvara çarpıp güçlükle durabildi. Kaldırımda otomobilin çarptığı İyitaş ile Hündür'ün, yakınları, polis memuru dikkatsizlik ve ilgisizlikle suçladılar. Kaza, Ankara-Samsun karayolunda, Altındağ İlçesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde 27 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Feci kaza, güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Türk Telekom'daki bir iş görüşmesi için evlerinden çıkıp otomobile binen 32 yaşındaki Erdal İyitaş ile evli 4 çocuk babası arkadaşı 40 yaşındaki Seracettin Hündür, Hızır Reis Caddesi'nde bindikleri araçtan inip, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürümeye başladılar. Bu sırada karşı istikametten gelen, plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen, ancak polis memuru olduğu belirtilen beyaz renkli bir otomobil, önce önündeki bir otomobile, ardından kaldırıma çıkıp, iş görüşmesine giden Erdal İyitaş ile Seracettin Hündür'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın önünde sürüklenen İyitaş ile Hündür, havaya fırlayıp, yere düştüler. İş görüşmesine giden iki arkadaşı çıktığı kaldırımda altına alıp, havaya fırlatan otomobil ise yaklaşık 50 metre ileride orta refüje çıkarak, trafik levhalarını yıktı ve duvara çarparak güçlükle durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, ağır yaralı Erdal İyitaş ile Seracettin Hündür için ambulans istedi. Gelen ambulans, Erdal iyitaş'ı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Sercettin Hündür'ü ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Hündür'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, İyitaş'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırıklar bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. POLİS MEMURUNU TRAFİK CANAVCARI OLARAK SUÇLADI Kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayat mücadelesi veren Erdal İyitaş'ın kuzeni Doğukan Yıldırım, aracı kullanan polis memurunu dikkatsizlik ve ilgisizlikle suçladı. Yıldırım, "Abim ve arkadaşı iş görüşmesine giderken bir trafik canavarı sağdan bir aracı geçmeye çalışıyor ve seyir halinde olan bir arabaya çarpıyor. Araca çarpmasına rağmen hiç frene basmadığı için, hızını hiç kesmeden abimle arkadaşı kaldırımda yürümelerine rağmen kaldırıma çıkıp abim ve arkadaşına çarpıyor. Abim ve arkadaşı havada yaklaşık 20-30 metre uçuyor. Bu trafik canavarı, bu cani arabasından inmiyor, yaralılara bakmıyor, arabasında oturmaya devam ediyor. Ve biz bu caninin polis memuru olduğunu öğrendik. Bu cani bir saat sorguya alınmadan serbest bırakılıyor. Bu trafik canavarının cezalandırılmasını istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.