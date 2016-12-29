(Görüntülü Haber) İş dönüşü eşini evde ölü buldu
KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde tekstil işçisi Havva Çınar, işten döndüğünde eşi 30 yaşındaki İsmail Çınar'e evde ölü buldu. İsmail Çınar'ın ölüm nedeni otopside belirlenecek. Tekstil fabrikasında çalışan Havva Çınar,...
29 Aralık 2016 Perşembe 11:00
KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde tekstil işçisi Havva Çınar, işten döndüğünde eşi 30 yaşındaki İsmail Çınar'e evde ölü buldu. İsmail Çınar'ın ölüm nedeni otopside belirlenecek. Tekstil fabrikasında çalışan Havva Çınar, akşam vardiyasını bitirip gece Esentepe Mahallesi'ndeki evine döndüğünde, ikinci evliliğini yaptığı İsmail Çınar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Havva Çınar'ın haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, İsmail Çınar'ın öldüğünü belirledi. Polis evde inceleme yaptı. Vücudunda yara izine rastlanmayan İsmail Çınar'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk evliliğinden 2 çocuğu bulunan Havva Çınar, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
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