(Görüntülü Haber) İranlı turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 6 yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU- Halit YILMAZ/SARAYKENT (Yozgat), () - YOZGAT’ın Saraykent İlçesi yakınlarında İranlı turistleri taşıyan tur otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 6 turist yaralandı. Kaza, sabah 08.30 sıralarında Yozgat’ın Saraykent İlçesi yakınlarında meydana geldi. Yılbaşı tatili için İran’dan Ankara’ya gitmekte olan İnsan Rahmani yönetimindeki tur otobüsü, Yozgat’ın Saraykent ilçesine yaklaştığı sırada buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sırasında şoför ve muavin ile birlikte otobüste bulunan 9 kişiden 6’sı yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü İhsan Rahmani, kazanın buzlanma nedeniyle meydana geldiğini ve kontrolden çıkan otobüsün tüm çabalarına rağmen şarampole devrildiğini söyledi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, şoför İhsan Rahmani, yılbaşı tatili için Tahran’dan Ankara’ya gittiklerini bazı yolcuların ise yol güzergahında farklı illerde otobüsten indiklerini onun için yolcu sayısının az olduğunu belirtti.