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(Görüntülü Haber) İran sınırında yabancı uyruklu 2 kişinin donmuş cesedi bulundu

VAN'ın Başkale ilçesinin İran sınırında bulunan Özpınar Mahallesi kırsalında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 2 kişinin donmuş cesedi bulundu. Başkale ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta...

VAN'ın Başkale ilçesinin İran sınırında bulunan Özpınar Mahallesi kırsalında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 2 kişinin donmuş cesedi bulundu. Başkale ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Özpınar Mahallesi kırsalında arama tarama çalışması yapan jandarma ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişinin donmuş cesedi ile karşılaştı. Otopsi yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetlerin çeşitli yerlerinin hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan yabancı uyruklu 2 kişi ile ilgili soruşturma sürüyor.

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