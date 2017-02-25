(Görüntülü Haber) Irak sınırındaki Derecik'te, PKK hedeflerine bomba yağdı
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde bulunan 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlu obüs topları, belirlenen PKK hedeflerini yoğun top atışına tuttu. Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Şemdinli...
25 Şubat 2017 Cumartesi 17:45
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde bulunan 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlu obüs topları, belirlenen PKK hedeflerini yoğun top atışına tuttu. Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde konuşlu 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda bugün öğlen saatlerinde hareketlilik yaşandı. Alayda bulunan obüs topları, Türkiye Irak sınırında bulunan dağlarda belirlenen PKK hedeflerini yoğun top atışına tuttu. Hareketlilik yaklaşık yarım saat sürdü.
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