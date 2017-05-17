(Görüntülü Haber)İntikam cinayetinin şüphelisi yakalandı

"BABAMIN KANINI ALDIM, SIRA DİĞERLERİNDE" Cinayetin şüphelisi Erhan A. emniyetteki ifadesinin ardından Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye girerken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülümseyen Erhan A., 'Babamın kanını aldım, sıra diğerlerinde' dedi. Şüphelinin adliyedeki sorgu işlemleri başladı. Erhan A.'nın babası Oktay A.'nın öldürüldüğü olayla ilgili Ümit Ağdere tutuklanmış, şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan 2 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bu kişilerden birinin dünkü saldırıda öldürülen Engin Soylu olduğu öğrenildi.