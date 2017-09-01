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(Görüntülü Haber) İntihara kalkışan genç kızı polisler tutup aldı

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİR'de, sevdiği gencin başka biriyle evleneceğini öğrenen 20 yaşındaki Gülten U. inşaat halindeki binanın 6'ncı kat iskelesine çıkarak intihara kalkıştı. Gülten U.'yu polisler kolundan tutup...

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİR'de, sevdiği gencin başka biriyle evleneceğini öğrenen 20 yaşındaki Gülten U. inşaat halindeki binanın 6'ncı kat iskelesine çıkarak intihara kalkıştı. Gülten U.'yu polisler kolundan tutup içeri aldı.

Olay öğle saatlerinde Vatan Caddesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İnşaatın 6'ncı kat iskelesine çıkan Gülten U.'yu görenler '155 Polis İmdat' hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri inşaatın önüne şişme branda koyarken Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu'nda görevli polisler de inşaata çıkıp genç kızı ikna etmeye çalıştı. 

Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından bir polis memuru Gülten U.'nu kolunu yakaladı. Polis memuru, arkadaşlarının da yardımıyla Gülten U.'yu iskeleden inşaat içerisine çekip aldı. 

Antalya'da bulunan sevdiği gencin başkasıyla evleneceğini öğrendiği için bunalıma girip intihara kalkıştığı öne sürülen Gülten U., polisler tarafından inşaattan indirildikten sonra 112 ambulansıyla Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bu arada genç kızın intihar girişiminde bulunmasını çevrede toplananlar merakla izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla olayı kayda aldı.

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