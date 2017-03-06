(Görüntülü Haber) İntihar teşebbüsünü telefon kameralarına kaydettiler
ŞANLIURFA'da, madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve daha önce birçok kez intihar girişiminde bulunan 30 yaşındaki Muhittin A., 20 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine çıktı. Polisin ikna ettiği gencin direkten indirilişi sırasında...
06 Mart 2017 Pazartesi 22:43
ŞANLIURFA'da, madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve daha önce birçok kez intihar girişiminde bulunan 30 yaşındaki Muhittin A., 20 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine çıktı. Polisin ikna ettiği gencin direkten indirilişi sırasında meraklı onlarca kişi yaşananları telefonlarının kameralarına kaydetti. Akşam saatlerinde Eyyübiye mahallesinde bulunan 20 metre yükselliğindeki aydınlatma direğine çıkan bir kişinin intihara kalkıştığını görenler polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye giden polisler, direğe çıkan kişinin daha önce de birçok kez benzer girişimlerde bulunan Muhittin A. olduğunu saptadı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de önlem aldığı bölgede, polisler bir saat boyunca konuştuğu Muhittin A.'yı ikna etmek için dil döktü. Çok sayıda kişi meraklı gözlerle izlediği intihar teşebbüsünü cep telefonları kamrealarına kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Polisin ikna etmeyi başardığı ve direkten indirdiği Muhittin A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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