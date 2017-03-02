(Görüntülü Haber) İntihar için çıktığı direkten itfaiye aracının sepetinde indirildi
MUŞ'ta iş bulamadığı için aydınlatma direğinin tepesine çıkarak intihar edeceğini söyleyen genç, güçlükle ikna edildi. Olayı görüntülemek isteyenler, polis tarafından uzaklaştırıldı. Olay, dün Muş kent merkezindeki İstasyon...
02 Mart 2017 Perşembe 10:39
MUŞ'ta iş bulamadığı için aydınlatma direğinin tepesine çıkarak intihar edeceğini söyleyen genç, güçlükle ikna edildi. Olayı görüntülemek isteyenler, polis tarafından uzaklaştırıldı. Olay, dün Muş kent merkezindeki İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Tüm aramalarına rağmen iş bulamayan 20 yaşlarındaki Yusuf A., kentin en işlek caddesinde aydınlatma direğine çıktı. Vatandaşların görmesi ve ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. Girdiği işsizlik bunalamı nedeniyle hayatına son vermek istediğini belirten Yusuf A., yaklaşık 45 dakika süren çaba sonucu eyleminden vaz geçti. Yusuf A., emniyet güçleri tarafından ikna edildikten sonra itfaiye aracının sepetine bindirilerek indirildi. Polis, aydınlatma direğinin dibine kadar girerek intihar olayını cep telefonlarına kaydetmek isteyenleri güçlükle uzaklaştırdı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen Yusuf A., tedavi altına alındı.
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