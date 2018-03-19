(Görüntülü Haber) İntihar girişiminde bulunan down sendromlu genci, çaycı kurtardı
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan down sendromlu genci, çay ocağında çalışan Erol Çetin (21) ikna ederek kurtardı. Öğle saatlerinde, Pamukova Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda...
19 Mart 2018 Pazartesi 17:45
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan down sendromlu genci, çay ocağında çalışan Erol Çetin (21) ikna ederek kurtardı. Öğle saatlerinde, Pamukova Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bir binanın çatısına çıkan down sendromlu genç, atlayacağını söyledi. Olay yerine gelen polis ve çevrede toplananlar genci atlamaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir çay ocağında çalışan Erol Çetin, binanın çatısına çıkarak, genci ikna edip, indirdi. Polis, kimliği belirlenemeyen genci İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
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