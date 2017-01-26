(Görüntülü Haber) İntihar girişiminde bulunan ağabeyini kurtardı

ADANA'da, 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan 31 yaşındaki B.Ç.'yi kız kardeşi engelledi. Merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan B.Ç, oturdukları 9 katlı binanın çatısına çıkıp, duvardaki demire tutunarak atlamak istedi. B.Ç.'yı engellemek isteyen yakınları polisten yardım istedi. Sevk edimer polis ve itfaiye ekipleri B.Ç.'nin atlama olasılığına karşı çevre güvenliğini alıp hazırlık yaptı. Hava yastığını şişiren itfaiye görevlileri B.Ç.'ninn yanına çıkarak onu vazgeçirmeye çalıştı. Çatının ucunda duran direğe tutunarak, yanına kimseyi yaklaştırmayan B.Ç., gazetecilere açıklama yapacağını söyleyerek yanına çağırdı. Yaklaşık 3 saat boyunca direğe tutunarak atlama tehdidinde bulunan B.Ç.'nin kız kardeşi ve babası da geldi. Bu sırada ismi açıklanmayan kız kardeşi, "Aşağıya inmezsen ben de seninle birlikte atlayacağım" diyerek yanına yaklaştığı ağabeyini montundan tuttu. Bu sırada müdahale eden polisler, B.Ç.'yi çekip aldı. B.Ç., tedavisi için hastaneye götürüldü.