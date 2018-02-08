(Görüntülü Haber) İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da 'Siyanür kullandım, yaklaşmayın' notu bırakarak intihar eden Sercan Ç.'nin (26) evinde bulunan toz, bugün tekrar siyanür alarmı verilmesine neden oldu.



Antalya'da 5 Şubat Pazartesi günü Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında arkadaşlarıyla oturan Sercan Ç., 'Siyanür kullandım, yaklaşmayın' notu bırakarak, içeriği belirlenemeyen bir madde içip intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ve Sercan Ç.'ye müdahale ederken notu gören 3 sağlık personeli, gencin ağabeyi ile bir arkadaşını kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Bölge karantinaya alınarak Sercan Ç.'nin oturduğu bina ile yan taraftaki apartmanda oturanlar evlerinden çıkartıldı.



'TEHLİKELİ DÜZEYDE SİYANÜR'



Olay sonrası siyanür şüphesiyle bölgeye Afyonkarahisar'dan AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi talep edildi. Bölgeye gelen ekipler, özel elbiseleri giyerek apartmana giriş yaptı. Sercan Ç.'nin intihar ettiği odada ölçüm yapan ekipler, tehlikeli düzeyde hidrojen siyanür ile hidrojen sülfür kalıntısı olduğunu tespit edip, söz konusu kimyasalların dairenin havalandırılmasının ardından etkisini kaybedeceğini kaydetti.



Bugün Sercan Ç.'nin 2'si kadın 3 arkadaşı eve gelerek temizlik yapmak istedi. Eldiven takarak yatak odasında Sercan Ç.'nin giysilerini kontrol eden Tuğçe adlı arkadaşı, çorap içinde toz bir maddeye rastladı. Maddenin siyanür olduğundan şüphelenen Sercan Ç.'nin arkadaşı, durumu polise bildirdi. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, apartman etrafında güvenlik önlemi alarak 3 kişiyi evden çıkardı. Bölgeye tedbir amaçlı UMKE ekipleri sevk edilirken, AFAD ve narkotim ekiplerinin de evde tekrar inceleme yapacağı belirtildi. Sercan Ç.'nin arkadaşı Tuğçe, olay yerine çağrılan özel giysili ambulans ekipleri tarafından kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.