(Görüntülü Haber) İnternet kafelere yasa dışı bahis operasyonu

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da internet üzerinden yasadışı bahis oyunlarının önüne geçmek için harekete geçen polis, internet kafelere baskın düzenledi. Ekiplerin girdiği 10 internet kafenin 8'inde yasadışı bahis oynatıldığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir İlçesi'ndeki internet kafelerde Avrupa uzantılı internet sitelerinden yasadışı bahis ve iddia oynatılarak haksız kazanç elde edildiğini belirledi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat timlerinin de desteğiyle harekete geçen polis, belirlenen internet kafelerde arama yaptı. Bilgisayarlar, girilen internet siteleri ve programlar, uzmanlarca kontrol edildi. Ekiplerin girdiği 10 internet kafenin 8'inde yasadışı bahis sitelerinin açık olduğu tespit edildi. İnternet kafelerdeki bilgisayarlara el koyan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.