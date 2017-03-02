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(Görüntülü Haber) İnşaatlarda hırsızlık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da inşaatlardan 13 bin lira değerinde özel ahşap kalıp malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 32 yaşındaki Hakan Koray ile kayınbiraderi 23 yaşındaki Oktay Er, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Merkez...

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da inşaatlardan 13 bin lira değerinde özel ahşap kalıp malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 32 yaşındaki Hakan Koray ile kayınbiraderi 23 yaşındaki Oktay Er, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Merkez Karatay İlçesi'nde geçen Şubat ayı içerisinde İstiklal ve Saraçoğlu Mahallelerinde iki ayrı inşaattan 13 bin lira değerinde beton atılması sırasında kullanılan özel ahşap kalıp malzemeleri çalınması üzerine, polis çalışma başlattı. Polis, dün yine aynı bölgedeki başka inşaatlardan 2 kişinin ahşap kalıp malzemelerini kamyonete yüklediği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, kalıpları kamyonete yükleyip kaçan iki kişiyi Konya- Ankara Karayolu'nun 35'inci kilometresinde yakaladı. Gözaltına alınan hırsızlıktan polist 6 kaydı olan Oktay Er ile eniştesi Hakan Koray, sorgularında daha önce de iki inşaattan 13 bin lira değerindeki kalıp malzemeleri çalıp, Ankara'da sattıklarını itiraf etti. 2 zanlı yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada elleriyle yüzünü kapatan şüphelilerden Hakan Koray, gazetecilerin sorusu üzerine, "Büyük bir iş yaptık çekin çekin" dedi. oray, polisleri kastederek, ''Ağabeylerin canı sıkılmış bizi aldılar. Hangi kanalda izleyeceğiz" diye cevap verdi. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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