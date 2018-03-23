(Görüntülü Haber) İnşaata devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() KARABÜK'te, bir inşaat alanına beton dökmek isteyen mikser, toprağın kayması sonucu devrilirken sürücüsü yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'taki apartman inşaatında meydana geldi. Satılmış Arık yönetimindeki 06 GC 8105 plakalı beton mikseri, inşaat alanına beton dökmek için geri manevra yaptığı sırada toprağın kayması sonucu devrildi. İnşaata devrilen mikserin sürücüsü işçilerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Satılmış Arık, olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Satılmış Arık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.