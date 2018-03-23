Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

(Görüntülü Haber) İnşaata devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() KARABÜK'te, bir inşaat alanına beton dökmek isteyen mikser, toprağın kayması sonucu devrilirken sürücüsü yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'taki apartman inşaatında meydana...

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() KARABÜK'te, bir inşaat alanına beton dökmek isteyen mikser, toprağın kayması sonucu devrilirken sürücüsü yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'taki apartman inşaatında meydana geldi. Satılmış Arık yönetimindeki 06 GC 8105 plakalı beton mikseri, inşaat alanına beton dökmek için geri manevra yaptığı sırada toprağın kayması sonucu devrildi. İnşaata devrilen mikserin sürücüsü işçilerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Satılmış Arık, olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Satılmış Arık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314