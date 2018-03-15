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(Görüntülü Haber) İnşaat kazısından insan kafatası ve kemikleri çıktı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, inşaatın temel kazısında, çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu. Mahalle sakinleri, inşaatın olduğu yerin eski mezarlık olduğunu söyledi. Odunpazarı ilçesine bağlı Cunudiye Mahallesi...

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, inşaatın temel kazısında, çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu. Mahalle sakinleri, inşaatın olduğu yerin eski mezarlık olduğunu söyledi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Cunudiye Mahallesi Kargapınar Sokak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı karşısında yapılacak apartmanın inşaat temel kazısı sırasında, önceki gün onlarca insan kafatası ve kemiği bulundu. İnşaat işçileri, '155 Polis İmdat' hattını arayarak, durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de kafatasları ile kemiklerin fotoğraflarını çekip, numuneler aldı. Yetkililer, kafatası ve kemiklerin inceleneceğini belirtirken, mahalle sakinleri ise inşaat kazısının olduğu yerin daha önce mezarlık olduğunu söyledi. Mahalleli, ayrıca inşaat alanının Odunpazarı Mezarlığı yakınında olduğunu belirtti.

 

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