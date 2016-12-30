Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'den, Keskin İlçesi'nde bulunan T Tipi cezaevine infaz koruma memurlarını götüren servis otobüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı. Kırıkkale'nin çeşitli semtlerinden aldığı infaz koruma memurlarını Keskin'e götürmek için yola çıkan Şahin Aydın yönetimindeki 71 S 0042 plakalı servis otobüsü, saat 08.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 17'nci kilometresinde yoğun kar yağışı ve yolun kaygan olması nedeniyle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 26 infaz koruma memuru yaralanırken, Kırıkkale- Kırşehir karayolu trafiğe bir süre kapandı. Olay yerine çok sayıda 112 ambulansı sevk edildi. Yaralılardan 16'sı Kırıkkale Yüksek İhtisas, 10'u ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Görüntülü Haber) İnfaz koruma memurlarının servis otobüsü devrildi: 26 yaralı
Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'den, Keskin İlçesi'nde bulunan T Tipi cezaevine infaz koruma memurlarını götüren servis otobüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı. Kırıkkale'nin çeşitli semtlerinden aldığı infaz koruma...
30 Aralık 2016 Cuma 11:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.