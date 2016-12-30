(Görüntülü Haber) İnfaz koruma memurlarının servis otobüsü devrildi: 26 yaralı

Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'den, Keskin İlçesi'nde bulunan T Tipi cezaevine infaz koruma memurlarını götüren servis otobüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı. Kırıkkale'nin çeşitli semtlerinden aldığı infaz koruma memurlarını Keskin'e götürmek için yola çıkan Şahin Aydın yönetimindeki 71 S 0042 plakalı servis otobüsü, saat 08.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 17'nci kilometresinde yoğun kar yağışı ve yolun kaygan olması nedeniyle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 26 infaz koruma memuru yaralanırken, Kırıkkale- Kırşehir karayolu trafiğe bir süre kapandı. Olay yerine çok sayıda 112 ambulansı sevk edildi. Yaralılardan 16'sı Kırıkkale Yüksek İhtisas, 10'u ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.