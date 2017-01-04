Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit 4 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedersek Serv önümüze getirilecek
"Kimse inanç ve etnik kimlik...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti
Ülkücülere önemli 'anayasa' mesajı
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...

(Görüntülü Haber) İnegöl’de 4 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, 4 kişiyi tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçan 29 yaşındaki Emre D., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emre D., geçen 15 Aralık’ta Yenice Mahallesi’nde,...

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, 4 kişiyi tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçan 29 yaşındaki Emre D., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emre D., geçen 15 Aralık’ta Yenice Mahallesi’nde, aralarında para anlaşmazlığı olan Yunus Emre A. ve Mehmet D.’yi korkudan sığındıkları motosiklet tamircisinde tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçtı. 18 Aralık’ta da Kalburt Mevkii’nde yaya olarak evlerine giden İlker Y. ve Mehmet Y.’yi vurup yaraladığı öne sürülen Emre D., yaralıların verdikleri ifade doğrultusunda aranmaya başlandı. Yeniceköy Mahallesi’nde bir otomobilde zanlının olduğu ihbarını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Hareket halindeki araç Yeniceköy Mahallesi’nde durduruldu. Otomobildeki, 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan Emre D. gözaltına alındı. Zanlının üzerinden 2 bin 800 lira sahte para ile saldırıda kullanılan tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emre D.'nin verdiği ifadesinde 4 kişiyi alacak meselesi yüzünden vurduğunu söylediği öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55