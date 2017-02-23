(Görüntülü Haber) İnegöl'de zincirleme kaza; 3 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde 2 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İnegöl İlçesi Mahmudiye Mahallesi Özyeşil Caddesi'nde meydana geldi. Uğur D. yönetimindeki 16 KKK 03 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Refik M. yönetimindeki 16 B 8921 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan 16 KKK 03 plakalı otomobil, aynı yöne giden 62 yaşındaki Mehmet K. yönetimindeki motosikletle çarpışıp büfeye daldı. Kazada 3 sürücü de yaralandı. Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle büfede ve yanındaki aydınlatma direğinde maddi hasar meydana geldi.