(Görüntülü Haber) İnegöl'de korkutan çatı yangını

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Alevler arasında kalan piknik tüpü, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılarak patlamanın önüne geçildi. İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi 1. Aydın Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, 4 araçla alevlere müdahale etti. Merdivenli araçla havadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gerekli güvenlik önlemlerini alarak, meraklı vatandaşların binaya yaklaşmasını engellerken, bazı vatandaşlar ise yangını evlerinin balkon ve pencerelerinden seyrettiler. Her ihtimale karşı sağlık ekibi de yangın bölgesinde hazır bekletilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, çatı katında bulunan ve aşırı sıcaklık nedeniyle üzerinde yarık oluşan piknik tüpü itfaiye ekibi tarafından dışarı çıkarılarak patlaması önlenmiş oldu. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.