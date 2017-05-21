(Görüntülü Haber) İnegöl'de kaza: 5 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önünde giden cipe arkadan çarptı. Kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.



Eskişehir’den İnegöl’e giden 36 yaşındaki Necmettin Namlı, yönetimindeki 16 SH 686 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü Mezitler Tüneli Mevkii'nde yağmurun da etkisiyle yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, önünde giden 57 yaşındaki Harun Göbekli yönetimindeki 26 YD 851 cipe arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın sonucunda iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan 36 yaşındaki Nesibe Namlı, 12 yaşındaki Nedim ve 10 yaşındaki Tolga Namlı kardeşler yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.