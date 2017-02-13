(Görüntülü Haber) İnegöl'de JÖH'lü huzur operasyonu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma, Özel Harekat Timlerinin de katıldığı huzur operasyonu yaptı. Bin 528 kişinin kimlik sorgulamasını yapan jandarma aranan 10 kişiyi yakaladı. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece ilçede Jandarma Özel Harekat Timi'ne bağlı ekiplerinde katılımı ile açık olan eğlence yerlerinde kimlik kontrolleri yaptı. İstihbarat, trafik ve Kaçakcılık ve Organize Suçlara Bağlı ekiplerinde görev aldığı kontrollerde toplam bin 528 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişiyi gözaltına alan jandarma Bursa-Eskişehir karayolunda yaptığı kontrollerde ise 455 aracı durdurdurdu. Sürücüler ve yolcuların kimliğini araştıran jantdarma araçlarda ise arama yaptı. Kontrollerde 13 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 10 araçta trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 11 bin 785 lira para cezası kesildi. Yaklaşık üç saat süren aramaların ardından ruhsatsız bir de av tüfeği ele geçiren jandarma bu tür denetimleri bundan sonrada yapacağını açıkladı.