Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

(Görüntülü Haber) İnegöl'de JÖH'lü huzur operasyonu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma, Özel Harekat Timlerinin de katıldığı huzur operasyonu yaptı. Bin 528 kişinin kimlik sorgulamasını yapan jandarma aranan 10 kişiyi yakaladı. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece ilçede...

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma, Özel Harekat Timlerinin de katıldığı huzur operasyonu yaptı. Bin 528 kişinin kimlik sorgulamasını yapan jandarma aranan 10 kişiyi yakaladı. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece ilçede Jandarma Özel Harekat Timi'ne bağlı ekiplerinde katılımı ile açık olan eğlence yerlerinde kimlik kontrolleri yaptı. İstihbarat, trafik ve Kaçakcılık ve Organize Suçlara Bağlı ekiplerinde görev aldığı kontrollerde toplam bin 528 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişiyi gözaltına alan jandarma Bursa-Eskişehir karayolunda yaptığı kontrollerde ise 455 aracı durdurdurdu. Sürücüler ve yolcuların kimliğini araştıran jantdarma araçlarda ise arama yaptı. Kontrollerde 13 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 10 araçta trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 11 bin 785 lira para cezası kesildi. Yaklaşık üç saat süren aramaların ardından ruhsatsız bir de av tüfeği ele geçiren jandarma bu tür denetimleri bundan sonrada yapacağını açıkladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.