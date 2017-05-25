İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde indiği minibüsün çarptığı 88 yaşındaki Saadet Sayın, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarında meydana geldi. Yunus Emre Mahallesi'nde oturan bir çocuk annesi Saadet Sayın, hastaneye gitmek için İlker Koç yönetimindeki 60 M 1906 plakalı minibüse bindi. Minibüs Erbaa Devlet Hastanesi önüne geldiğinde Sayın araçtan indi. Yolun karşısına geçmek isteyen Saadet Sayın'a az önce indiği minibüs çarptı. Aracın altında kalan Sayın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü İlker Koç gözaltına alınırken, kazayla iilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) İndiği minibüsün altında kalan 88 yaşındaki kadın öldü
İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde indiği minibüsün çarptığı 88 yaşındaki Saadet Sayın, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarında meydana geldi. Yunus Emre Mahallesi'nde...
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:17
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