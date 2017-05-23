Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,()-İKİTELLİ'de bulunan bir yağ deposunda henüz belli olmayan bir nedenle çıkan yangında yükselen dumalar birçok yerden görüldü. Zaman zaman patlama sesinin duyulduğu ve maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sürerken bir ametör kamera tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde, alevler ve yükselen dumanlar görülüyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdürmek için hızlı hareket ettikleri kameraya yansıyor.
(Görüntülü Haber)İkitelli'de yağ deposundaki yangın havadan böyle görüntülendi
Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,()-İKİTELLİ'de bulunan bir yağ deposunda henüz belli olmayan bir nedenle çıkan yangında yükselen dumalar birçok yerden görüldü. Zaman zaman patlama sesinin duyulduğu ve maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerince...
23 Mayıs 2017 Salı 08:10
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