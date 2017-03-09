(Görüntülü Haber) İkinci kattan düştü, burnu bile kanamadı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, evlerinin balkonunda oynarken ikinci kattan düşen 2 yaşındaki Mehmet Emin Ceylan'ın burnu bile kanamadı. Kontrol için götürüldüğü hastanede de küçük çocukta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Olay, sabah saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Ceylan ailesinin en küçük ferdi Mehmet Emin Ceylan, oynarken balkon demirlerine tırmanmaya başladı ve bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten yere düşen çocuğu görenler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşadığı korku ile gözyaşına boğulan çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste doktorların muayene ettiği ve röntgen filmini çektiği burnu bile kanamayan küçük Mehmet Emin'in vücudunda da kırık ve ezilmeye rastlanmadı. Doktorları ve ailesini şaşırtan küçük çocuk, kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca taburcu edilerek evine gönderildi.