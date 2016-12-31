Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’te, ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunan 22 yaşındaki Filiz C., yaralandı. Olay, akşam saatlerinde 100’üncü Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'deki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Filiz C., ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. Beton zemine düşerek yaralanan Filiz C., imam nikahlı eşi H.O.'nun çağırdığı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Filiz C.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklıklar olduğu belirtildi. H.O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
(Görüntülü Haber) İkinci katın balkonundan atlayıp intihara kalkışan kadın yaralandı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’te, ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunan 22 yaşındaki Filiz C., yaralandı. Olay, akşam saatlerinde 100’üncü Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'deki 3 katlı apartmanda...
31 Aralık 2016 Cumartesi 19:07
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