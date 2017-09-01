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(Görüntülü Haber) İki Roman aile arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), () - AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, iki Roman aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 7 kişi yaralandı. Polisin, olay yerinde yaptığı aramada toplam 500 adet boş av tüfeği kartuşu...

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), () - AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, iki Roman aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 7 kişi yaralandı. Polisin, olay yerinde yaptığı aramada toplam 500 adet boş av tüfeği kartuşu ve tabanca mermisi bulundu.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı İstasyon Mahallesi, Şehit Necati Avcı Caddesi'nde meydana geldi. Kız alıp veme meselesi nedeniyle aralarında bir yıldır husumet bulunan Ergezen ve Duran ailelerinin bireyleri, bayramlaşma ziyaretine giderken karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp av tüfeği ve tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çatışan iki taraftan Halil Duran (54), Reşat Ergezer (18), Taner Azgezer (32), Songül Döner (2) Yaşar Kit (33) Yunus Azgezer (27), Kadir Çakır (26) ve Hasan Ergezen yaralandı.

Yaralılardan Halil Duran, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise Aydın Devlet ve Aydın Atatürk Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Halil Duran'ın cesedi ise Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.Duran'ın hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. 

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, toplam 500 boş av tüfeği kartuşu ve tabanca mermisi bulundu.

Polis, yaralıların kaldırıldığı hastaneler ile olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay sonrası kavgaya karışan aile fertlerinin mahalleyi terkederek başka yakınlarının yanına gittikleri öğrenildi.

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