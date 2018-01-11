Uğur AYDIN İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, iki kişiyi silahla ateş ederek yaralayan M.S.T. parkta yakalandı. 7 Ocak tarihinde 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.S.T., iddiaya göre aralarında husumet bulunan G.O.'yu tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu. Daha sonra aynı cadde üzerinde bulunan bir siteye giden M.S.T. burada da H.V.'yi silahla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan G.O. ve H.V. tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kayıplara karışan M.S.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin takibi sonucu Doğu Kışla Parkı'nda bulunan M.S.T. yakalanarak gözaltına alındı. M.S.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) İki kişiyi yaralayan zanlı parkta yakalandı
Uğur AYDIN İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, iki kişiyi silahla ateş ederek yaralayan M.S.T. parkta yakalandı. 7 Ocak tarihinde 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.S.T., iddiaya göre aralarında husumet bulunan...
11 Ocak 2018 Perşembe 12:48
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